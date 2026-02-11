Domenica scorsa a Reggio Emilia la 5ª edizione di “Guarda come nuoto”

Domenica scorsa, 8 febbraio, presso la piscina di via Melato, si è svolta la quinta edizione di “Guarda come nuoto”, gara non competitiva rivolta a bambini e ragazzi della “Scuola nuoto” di Reggiana Nuoto. Più di 200 bambini hanno riempito la vasca di energia, sorrisi e tanta voglia di mettersi in gioco, esibendosi in gare da 25 e 50 metri in tutti e quattro gli stili, dorso, rana, stile libero e farfalla, tifati dalla tribuna gremita di genitori e amici.

Una competizione non agonistica, ma ricchissima di emozioni, divertimento e spirito di squadra, che ha trasformato la vasca da 25 metri di via Melato in un vero mare di entusiasmo. Medaglie e divertimento per tutti.

“Un appuntamento che ormai è diventata una gioiosa tradizione – sottolinea Riccardo Sassi, coordinatore della ‘Scuola nuoto’ -, che permette ai nostri bambini di dimostrare le abilità apprese finora e mettersi alla prova, tradizione molto apprezzata anche dalle famiglie, che ringraziamo sempre per l’impegno e la fiducia che ci dimostrano. Un grazie speciale va anche a tutti i tecnici che hanno accompagnato i loro bimbi, senza i quali questi eventi non potrebbero avere luogo”.