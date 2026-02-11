Cesare Bocci e Vittoria Belvedere al Celebrazioni con “Indovina chi viene a cena?”

Sono Cesare Bocci e Vittoria Belvedere a interpretare sul palcoscenico i ruoli che furono di Spencer Tracy e Katharine Hepburn in un classico del cinema come Indovina chi viene a cena?, la celebre commedia di William Arthur Rose che nel 1967 si aggiudicò il Premio Oscar alla migliore sceneggiatura originale. Lo spettacolo, con la regia di Guglielmo Ferro e l’adattamento di Mario Scaletta, è in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna per tre appuntamenti: venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 febbraio (feriali ore 21.00, domenica ore 17.30).

Al centro della trama un matrimonio misto, tema che all’epoca fece scalpore nell’America di fine anni Sessanta. Il film portava infatti sul grande schermo una realtà che nella vita quotidiana era ancora fonte di scontri e arresti, in un periodo in cui in molti Stati americani vigeva ancora il divieto di legge per le unioni interrazziali. Oggi, in una società sempre più multietnica, questo tema si rivela più che mai attuale. E nonostante il soggetto di Rose abbia quasi sessant’anni, l’adattamento di Scaletta restituisce un testo capace di parlare alla sensibilità contemporanea con assoluta freschezza.

