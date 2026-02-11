Al Teatro Duse ‘Vicini di casa’ con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti

Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta sono i protagonisti di ‘Vicini di casa’, commedia brillante, tratta dalla pièce Los vecinos de arriba di Cesc Gay, che andrà in scena dal 13 al 15 febbraio (ore 21, domenica ore 16) al Teatro Duse di Bologna. Alla regia Antonio Zavatteri. Tra confidenze e confessioni, al centro della storia che ruota attorno al confronto tra le due coppie, ci sono i tabù e le ipocrisie del nostro tempo.

Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista, ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento e si rifugia in terrazza a guardare le stelle. Lei avrebbe voluto un altro figlio, ma ha dovuto accettare la sua resistenza e cerca conforto nei manuali di auto-aiuto. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio precario, ma pur sempre in equilibrio…

