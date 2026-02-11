300 studenti reggiani a confronto con giovani lavoratori per l’orientamento post-diploma

L’Istituto di Istruzione Superiore B. Pascal di Reggio Emilia ha ospitato la seconda edizione di “Real Talk, stavolta sì che me ne frega”, il format promosso dalla Consulta Provinciale degli Studenti, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e Confindustria Reggio Emilia, per affrontare il tema dell’orientamento post diploma attraverso testimonianze di giovani lavoratori.

Studenti di quarta e quinta degli istituti superiori della provincia -100 presenti nell’aula magna della scuola e oltre 200 in collegamento da altri istituti- hanno ascoltato le storie di giovani professionisti, per capire quale strada intraprendere dopo la maturità.

“Le esperienze dei giovani lavoratori – afferma Maxim Nikishin, Presidente della Consulta – sono uno strumento concreto per guidarci nella delicata scelta post diploma. Ascoltare il racconto diretto di chi ha da poco attraversato la stessa fase ci permette un confronto con esempi autentici e realmente vicini al nostro vissuto”.

L’iniziativa ha previsto tre panel di confronto, dedicati all’ambito umanistico e tecnico–scientifico, moderati dal Prof. Alfredo Cenini, dell’Istituto Pascal.

La pluralità delle testimonianze di Marianna Brevini (GB Service Lab), Paolo Caleffi (Dreamonkey), Francesco Canuti (Popwave), Giorgia Curcio (Q&O consulting), Giulia Davoli (Isiplast), Amal Estati (Ghepi), Luca Parmiggiani (Walvoil), Aurora Montanino (E80 Group), Sabrina Rosati (Fondazione E35) e Marta Salsi (Berner Group) ha evidenziato le diverse possibilità offerte da Università e ITS Academy, mostrando come strade differenti possano condurre a carriere solide e soddisfacenti.

Oltre a fornire informazioni su ruoli, competenze richieste e opportunità di crescita, gli interventi hanno contribuito a superare gli stereotipi legati alle professioni e alla formazione, dimostrando che non esiste un unico percorso giusto: i cambiamenti sono possibili e impegno e talento trovano sempre spazio.