Sabato il Teatro San Prospero di Reggio Emilia ‘ospita Eh – Oh!’, spettacolo per bambini

Sabato 14 febbraio alle ore 17:00, il Teatro San Prospero ospita Eh – Oh! In marcia per la pace, uno spettacolo dedicato a bambine e bambini dai 5 anni, che affronta il tema della pace con uno sguardo poetico, leggero e profondamente coinvolgente.

La storia prende avvio da un incontro inatteso: un soldato e una bambina si ritrovano insieme dopo un bombardamento. Inizialmente diffidenti, i due iniziano un percorso fatto di tentativi buffi, scoperte e momenti di complicità, fino a comprendere di condividere lo stesso desiderio: allontanarsi dalla guerra. Una piccola radio annuncia l’esistenza di una marcia composta da bambine e bambini provenienti da tutto il mondo, uniti dalla volontà di fuggire dai conflitti e costruire un futuro di pace. Da qui nasce il loro viaggio.

Eh – Oh! In marcia per la pace è uno spettacolo divertente e poetico, capace di parlare ai più piccoli senza rinunciare alla profondità del messaggio. È un’esperienza educativa e coinvolgente, che stimola empatia, ascolto e riflessione, lasciando spazio all’immaginazione e all’emozione. Le video-scenografie accompagnano la narrazione rendendo il racconto ancora più suggestivo e accessibile.

Lo spettacolo è proposto da una compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura, attiva a livello nazionale con progetti teatrali dedicati all’infanzia e alla crescita culturale.

Informazioni e prenotazioni biglietteria@teatrosanprospero.it 342.1791236