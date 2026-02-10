martedì, 10 Febbraio 2026
Ravarino: tentata truffa a persona vulnerabile sventata dai Carabinieri. Arrestata truffatrice in flagranza

Nel contesto delle attività di contrasto ai reati contro le fasce deboli, nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ravarino hanno tratto in arresto una donna, sorpresa nel tentativo di truffare un’anziana affetta da disabilità.

Un sedicente operatore aveva contattato telefonicamente la vittima avvisandola, falsamente, che il suo attuale fornitore di energia le aveva sottratto indebitamente circa 600 euro e che un “tecnico” sarebbe passato a breve per risolvere il problema. L’anziana, insospettita, non si è persa d’animo e ha subito composto il 112.

Avendo compreso che i truffatori stavano per agire da lì a poco, i Carabinieri raggiungevano, per non destare sospetti, in abiti civili l’abitazione della vittima in pochi istanti, nascondendosi in una stanza limitrofa, in attesa dell’arrivo del “tecnico”.

Poco dopo, alla porta si presentava una donna che, disattendendo la scusa del rimborso, iniziava a fare pressioni sull’anziana affinché firmasse un nuovo contratto con la promessa di fantomatici risparmi: in quel momento i Carabinieri uscivano allo scoperto, bloccandola in flagranza di reato. L’indagata veniva arrestata in flagranza di reato e successivamente rimessa in libertà, in attesa del processo.

La vicenda rileva l’importanza della quotidiana informazione sulle varie tipologie di truffe, commesse soprattutto nei confronti delle persone anziane, condotta da tempo dall’Arma dei Carabinieri, con frequenti incontri organizzati nei vari comuni del territorio della provincia modenese e indirizzati proprio alle fasce deboli.

















