Fiorano, orti comunali: completati i lavori di impermeabilizzazione delle strutture

Nei giorni scorsi sono stati completati di sistemazione delle coperture e impermeabilizzazione delle strutture presso gli appezzamenti degli orti comunali in via Cameazzo a Fiorano Modenese. L’intervento, costato oltre 14.000 euro di risorse comunali, consentirà a chi frequenta e coltiva l’area di utilizzare le strutture tutto l’anno per trovarsi e vivere momenti conviviali.

Da oltre 30 anni il Comune di Fiorano Modenese mette a disposizione di cittadini fioranesi dai 60 anni in su, la possibilità di richiedere un appezzamento di terreno da destinare a coltivazione di verdura e frutta. Lo scopo del progetto è da un lato dare la possibilità di uscire di casa per svolgere un’attività all’aria aperta che permetta anche di socializzare e dall’altra consentire di produrre modiche quantità di ortaggi e legumi per uso personale.

Gli appezzamenti destinati ad orti dal Comune sono 74, distribuiti tra via Cameazzo a Fiorano (52) e via Volga a Spezzano (23). La grandezza dei terreni varia dai 25-30 ai 70-80 metri quadri.

Attualmente sono disponibili per l’assegnazione diversi orti, soprattutto nell’area di Fiorano. La richiesta di assegnazione può essere presentata da residenti a Fiorano Modenese, che abbiano compiuto 60 anni. Per ottenere l’assegnazione occorre essere soci dell’Associazione Orti Aps che gestisce gli spazi, per conto del Comune. La richiesta va fatta all’Associazione stessa.

Una piccola quota dei terreni disponibili è riservata a persone, anche privi dei requisiti precedenti, indicate dai Servizi Sociali Territoriali e/o a progetti specifici delle scuole fioranesi o altre progettualità dell’Amministrazione comunale d’intesa con l’Associazione.

Chi ottiene in assegnazione un pezzo di terreno deve attenersi ad un regolamento comunale che disciplina l’uso degli spazi adibiti ad orti e degli spazi comuni.