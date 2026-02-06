Giorno del Ricordo a Fiorano Modenese: Pola e la memoria dimenticata

In occasione del Giorno del Ricordo 2026, il Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Officinemedia, il Libero Comune di Pola in Esilio e l’Istituto Storico di Modena, presenta un evento dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.
L’iniziativa gode del sostegno di Simone Cristicchi e del Circolo di cultura istro-veneta “Istria”.
Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 21, presso il BLA (Biblioteca Ludoteca Archivio storico) di Fiorano Modenese, si terrà la proiezione del documentario “L’ultima spiaggia – Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo”, dedicata ad una strage, quella della spiaggia di Vergarolla, che pur rappresentando un dei più sanguinosi attentati nella storia dell’Italia repubblicana, è quasi assente nella storiografia nazionale.
L’opera, diretta dal regista Alessandro Quadretti e scritta a quattro mani con lo storico Domenico Guzzo, ripercorre le drammatiche vicende vissute dalla città di Pola nel secondo dopoguerra, focalizzandosi sulla memoria dei pochi sopravvissuti al tragico attentato del 18 agosto 1946, quando, a guerra finita, sulla spiaggia di Pola, l’esplosione di diversi ordigni bellici provocò la morte di oltre ottanta italiani, tra i quali molti bambini, riuniti per assistere alle tradizionali gare natatorie della Società sportiva Pietas Julia, e sulla successiva sofferta decisione della popolazione di intraprendere la via dell’esilio.
L’evento sarà anche un’occasione di approfondimento critico. Il regista Alessandro Quadretti dialogherà con Giulia Ricci dell’Istituto Storico di Modena, per offrire al pubblico chiavi di lettura storiografiche e testimonianze sul contesto dell’epoca.
L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.