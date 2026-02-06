Comunicazione istituzionale e canali digitali: informazione costante e aggiornata per la comunità di Castel San Pietro Terme

Il Comune di Castel San Pietro Terme rinnova la promozione dell’utilizzo dei propri canali digitali ufficiali, costantemente aggiornati, come strumenti centrali per garantire informazione corretta, tempestiva e accessibile alla cittadinanza.

In un contesto comunicativo sempre più complesso e caratterizzato da una rapida circolazione delle informazioni, i canali social istituzionali rappresentano oggi un presidio pubblico di affidabilità. Attraverso i profili Facebook, Instagram e il canale WhatsApp, l’Amministrazione comunale assicura la diffusione diretta delle comunicazioni ufficiali relative a servizi, iniziative, eventi, avvisi, scadenze e informazioni di pubblica utilità, riducendo il rischio di fraintendimenti e notizie non verificate.

La comunicazione digitale si affianca ai tradizionali strumenti istituzionali e consente di mantenere un contatto costante con la comunità, raggiungendo pubblici diversi e rispondendo con maggiore immediatezza ai bisogni informativi del territorio.

La comunicazione digitale diventa così parte integrante delle politiche di trasparenza, accessibilità e partecipazione, contribuendo a rendere l’Amministrazione più vicina, riconoscibile e responsabile.

L’Amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a iscriversi e a seguire i canali ufficiali del Comune, per restare informata in modo corretto e contribuire a una comunicazione pubblica responsabile, basata su fonti istituzionali certe e riconoscibili.

Canali ufficiali del Comune di Castel San Pietro Terme