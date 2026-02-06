10 arresti nei primi giorni di febbraio da parte della Polizia di Stato di Bologna. Spaccio e criminalità nel mirino

Nel quadro del costante rafforzamento dei servizi di controllo del territorio e dell’intensa attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto 10 soggetti, in soli 4 giorni, per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. L’attività, svolta in maniera continuativa attraverso pattugliamenti mirati, servizi straordinari interforze e specifiche operazioni investigative coordinate in particolare dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dai Commissariati Sezionali e dalla Squadra Mobile, testimonia l’impegno costante volto a garantire sicurezza, legalità e tutela dei cittadini. I risultati conseguiti rappresentano l’esito concreto di un’azione sistematica e coordinata.

Dei 10 arresti, 6 sono stati effettuati dalla Squadra Mobile nell’ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti, nello specifico: in Via Emilia Levante è stato rintracciato e condotto in carcere un pusher tunisino di 21 anni a seguito di aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Bologna; altri due uomini sono stati arrestati per spaccio all’esito di un’operazione che ha avuto origine da alcune informazioni relative ad una possibile consegna di sostanza stupefacente proveniente dal Nord Italia. A seguito di un servizio di osservazione, gli Agenti hanno individuato un furgone refrigerato in transito sull’asse autostradale e successivamente sulla tangenziale di Bologna, con uscita in zona Borgo Panigale.

Il veicolo, con a bordo un uomo di origini moldave, è stato seguito fino alla zona ovest della città e si è fermato in via Venturoli, in prossimità di un accesso carrabile, dove effettuava uno scambio con un secondo soggetto, di origini albanesi, che si trovava a bordo di un altro veicolo. I due uomini sono stati bloccati e gli Agenti hanno rinvenuto in un grosso sacco di plastica 5 involucri contenenti 5 chili di marijuana. A seguito di perquisizione domiciliare a casa dell’albanese, venivano recuperati all’interno del frigorifero 41 confezioni di hashish, con una consistenza simile ad una “mousse” per un peso complessivo di circa 2 chili.

Entrambi gli arrestati risultano gravati da precedenti di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, all’esito della direttissima sono finiti agli arresti domiciliari. Nel prosieguo dell’attività, la Squadra Mobile procedeva ad alcune perquisizioni domiciliari che consentivano di sequestrare, in un appartamento fuori provincia, ulteriori 21 chili di marijuana; ieri un tunisino classe 2006 è stato arrestato mentre spacciava nei pressi di una scuola per l’infanzia nei pressi di Viale Lenin, e trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e 3 grammi di eroina, oltre che 345 euro in contanti;

infine, in zona Pilastro, nei pressi dei palazzi popolari di via Salgari, all’interno del Parco Pasolini, gli Agenti in borghese notavano un pusher tunisino già arrestato ad inizio dicembre e decidevano pertanto di monitorare la situazione. Il soggetto, nascosto sotto ai portici delle case popolari in compagnia di alcuni connazionali, veniva notato mentre consegnava diverse dosi di sostanza stupefacente agli amici, i quali effettuavano scambi con auto parcheggiate lungo via Salgari, ma anche con soggetti che provenivano dal parco, e ricevevano denaro contante che poi riportavano al ‘capo’. Al momento dell’intervento, però, i pusher riconoscevano gli operatori di polizia e nasceva pertanto un inseguimento proprio all’interno del Parco Pasolini. A bordi di alcune bici, i poliziotti riuscivano a fermare il ‘capo’ e uno dei pusher, mentre altri due soggetti riuscivano a fuggire, entrambi tunisini che venivano tratti in arresto e giudicati per direttissima in data odierna.

Sul fronte del controllo del territorio, sono stati effettuati altri 4 arresti: due arresti diffusi con nota stampa ieri, uno dell’UPGSP di un cittadino tunisino di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto in abitazione in Via Amendola e l’altro del Commissariato Bolognina in Via Matteotti che ha portato al sequestro di 65 grammi di cocaina, 7 grammi di marijuana, 11 grammi di hashish e 3 grammi di “catinoni sintetici”, oltre a 5345 euro;gli altri due arresti sono stati effettuati dal Commissariato Due Torri San Francesco, uno in esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino marocchino di 31 anni, per espiazione pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione.

L’altro arresto è scaturito all’esito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato ieri sera in zona Centro Storico a carico di un cittadino gambiano di 41 anni, irregolare sul territorio nazionale, fermato in Piazza Scaravilli e trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti, nello specifico 18 grammi di marijuana, 8 grammi di hashish, 48 compresse di ecstasy.

Complessivamente sono stati sequestrati: oltre 26 chili di marijuana, 2 chili di hashish e 100 grammi di cocaina e 10 grammi di eroina.