Operazione anti-spaccio in Bolognina: sequestrati un etto di droga e oltre 5000 euro in contanti

La Polizia di Stato di Bologna, nella mattina di ieri all’esito di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto dello spaccio in zona Bolognina, ha tratto in arresto un cittadino tunisino, classe 1980, che aveva in casa un mix di sostanze stupefacenti pronte alla vendita.

L’arresto è stato effettuato dal personale del Commissariato Bolognina-Pontevecchio all’esito di una serie di appostamenti e attività di monitoraggio che hanno consentito di individuare il pusher e il suo appartamento. Il soggetto, fermato dagli Agenti, è stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina, suddivisa in 9 involucri di plastica occultati sulla sua persona. I controlli sono stati estesi anche alla sua abitazione, dove sono stati trovati ulteriori 65 grammi di cocaina, 7 grammi di marijuana, 11 grammi di hashish e 3 grammi di “catinoni sintetici”, oltre a 5345 euro in contanti e tre bilancini di precisione.

Il cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato per reati specifici in materia di spaccio, invasione di terreni ed edifici e ricettazione, è stato tratto in arresto in attesa del rito per direttissimo previsto per la mattinata odierna.

















