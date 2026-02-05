Domenica al Comunale di Bomposto la Compagnia MOMOM con Lulù

Al Cinema Teatro Comunale di Bomporto domenica prossima 8 febbraio alle ore 17 prosegue la programmazione teatrale dedicata a bambini e famiglie.

Compagnia MOMOM propone Lulù: tre fratelli, un bosco incantato, uno Stregone e Lulù, lo spirito che fa nascere le lucciole. Un racconto sull’intelligenza, l’istinto e la generosità, con Claudio Milani. Età: dai 3 anni. Linguaggio: Teatro di narrazione e pupazzi. Le scenografie sono di Elisabetta Viganò e Armando Milani, le musiche di Debora Chiantella, Emanuele Lo Porto e Andrea Bernasconi. Luci di Fulvio Melli, consulenza per i testi di Francesca Rogari. Una produzione Claudio Milani – Latoparlato.

La programmazione di teatro per famiglie del Cinema Teatro Comunale di Bomporto aderisce a Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Infor e biglietteria: Cinema Teatro Comunale Via Giuseppe Verdi, 8/A Bomporto – Tel 059 800776 WhatsApp: 333 242474 – E-mail teatrocomunalebomporto@ater.emr.it –www.ater.emr.it – www.comune.bomporto.mo.it