Domenica al Boiardo di Scandiano “Mago per svago” de L’abile teatro

ScandianoTeatro
Al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano prosegue la rassegna di Teatro per famiglie. Domenica 8 febbraio alle ore 16  la compagnia L’abile teatro presenta “Mago per svago”: lo spettacolo racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia come la conosciamo viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa.

La rassegna di teatro per famiglie si svolge nell’ambito di Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone.

Cinema Teatro Boiardo Via XXV aprile, 3 – 42019 Scandiano.

Biglietti Adulto 7€ – Bambino 6€ – con Family&Friends Pass Sciroppo di Teatro® 3€

Vendita biglietti online su vivaticket.com

La rassegna di teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro® è disponibile al seguente link: https://www.ater.emr.it/it/progetti-speciali/sciroppo-di-teatro-2026

















