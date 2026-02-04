mercoledì, 4 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaReggio Emilia, inizia in città la stagione del Carnevale 2026





Reggio Emilia, inizia in città la stagione del Carnevale 2026

Reggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

In attesa della grande festa in centro storico, in programma per martedì grasso (17 febbraio) con uno spettacolo itinerante dedicato a Cenerentola, maschere e travestimenti entrano in biblioteca con un  calendario di letture a tema dedicate a bambine e bambini dai 3 anni. Dal 7 al 17 febbraio, le biblioteche cittadine propongono letture animate, incontri a tema e laboratori creativi per festeggiare insieme il periodo più allegro dell’anno.

Si parte sabato 7 febbraio alle ore 10.30 alla biblioteca di Ospizio con “Maschere, colori, allegria!”, letture in maschera per piccoli e piccole lettrici. Il Carnevale prosegue martedì 10 febbraio allo Spazio culturale Orologio con “Ma dov’è il Carnevale?”, letture a tema in programma alle 16.45. Mercoledì 11 febbraio, alla biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra, spazio a “Un folle Carnevale!”. Mentre giovedì 13 febbraio l’appuntamento è alle ore 16 in biblioteca Panizzi con “Bzzzz, cosa ci ronza in testa?”: i più piccoli potranno mascherarsi e ascoltare le letture di Caterina Zerlotti e Anna Vergnani.

Lunedì 16 febbraio alle 16.45 la biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra ospita “Carnevale di storie”, un pomeriggio che unisce letture animate e laboratorio creativo, mentre martedì 17 febbraio  ancora lo Spazio culturale Orologio chiude il ciclo con “La magia dei coriandoli”, un nuovo appuntamento di letture pensato per immergersi nell’atmosfera festosa del Carnevale.

Tutti gli eventi sono su prenotazione e rappresentano un’occasione per avvicinare i più piccoli al piacere della lettura attraverso il gioco, la fantasia e la condivisione. Un invito a vivere il Carnevale tra libri, storie e tanta immaginazione.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo degli eventi: www.bibliotecapanizzi.it

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.