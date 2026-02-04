Reggio Emilia, inizia in città la stagione del Carnevale 2026

In attesa della grande festa in centro storico, in programma per martedì grasso (17 febbraio) con uno spettacolo itinerante dedicato a Cenerentola, maschere e travestimenti entrano in biblioteca con un calendario di letture a tema dedicate a bambine e bambini dai 3 anni. Dal 7 al 17 febbraio, le biblioteche cittadine propongono letture animate, incontri a tema e laboratori creativi per festeggiare insieme il periodo più allegro dell’anno.

Si parte sabato 7 febbraio alle ore 10.30 alla biblioteca di Ospizio con “Maschere, colori, allegria!”, letture in maschera per piccoli e piccole lettrici. Il Carnevale prosegue martedì 10 febbraio allo Spazio culturale Orologio con “Ma dov’è il Carnevale?”, letture a tema in programma alle 16.45. Mercoledì 11 febbraio, alla biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra, spazio a “Un folle Carnevale!”. Mentre giovedì 13 febbraio l’appuntamento è alle ore 16 in biblioteca Panizzi con “Bzzzz, cosa ci ronza in testa?”: i più piccoli potranno mascherarsi e ascoltare le letture di Caterina Zerlotti e Anna Vergnani.

Lunedì 16 febbraio alle 16.45 la biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra ospita “Carnevale di storie”, un pomeriggio che unisce letture animate e laboratorio creativo, mentre martedì 17 febbraio ancora lo Spazio culturale Orologio chiude il ciclo con “La magia dei coriandoli”, un nuovo appuntamento di letture pensato per immergersi nell’atmosfera festosa del Carnevale.

Tutti gli eventi sono su prenotazione e rappresentano un’occasione per avvicinare i più piccoli al piacere della lettura attraverso il gioco, la fantasia e la condivisione. Un invito a vivere il Carnevale tra libri, storie e tanta immaginazione.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo degli eventi: www.bibliotecapanizzi.it