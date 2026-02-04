Due feriti in uno schianto sulla A1 nel reggiano

Incidente stradale stamane all’ora di pranzo sulla A1, km 133 nord tra Reggio Emilia e Terre di Canossa-Campegine. Qui, per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo dell’auto che è andata a schiantarsi contro il jersey in cemento che divide le corsie. Sul posto, oltre alle ambulanze, i Vigili del fuoco di Reggio Emilia che hanno provveduto a liberare i due occupanti rimasti intrappolati nell’abitacolo.