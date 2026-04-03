Tram, trovato reperto bellico in via E. Ponente, all’angolo con via del Triumvirato

A seguito del ritrovamento, a Bologna nell’ambito dei lavori della tranvia di un reperto bellico in via Emilia Ponente, all’angolo con via del Triumvirato (nei pressi della scuola elementare Fiorini, oggi chiusa per le festività pasquali), sono state immediatamente avvisate le autorità competenti. Intervenuti i genieri dell’Esercito hanno rimosso un proietto da mortaio. L’area è stata quindi liberata in tempi rapidi.