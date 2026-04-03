L’Assessora Matilde Madrid in merito allo spostamento degli agenti della Polfer dalla stazione di Bologna

“Apprendiamo dal sindacato di polizia SIULP della decisione del Governo Meloni di spostare diversi agenti della Polfer dalla stazione di Bologna. Dopo i numerosi e gravi episodi che hanno interessato quell’area ai danni dei cittadini e degli stessi operatori di polizia, e considerate le rassicurazioni arrivate alla città, spostare anche un solo agente della Polfer dalla stazione di Bologna è una scelta che riteniamo inaccettabile.

Se confermata, questa decisione smentisce nei fatti gli impegni presi in sede istituzionale e di fronte ai sindacati. Come Comune chiederemo chiarimenti immediati su questa scelta e porteremo il tema in Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, proseguendo nell’impegno assunto anche nelle assemblee con i cittadini della zona.”