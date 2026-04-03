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L’Assessora Matilde Madrid in merito allo spostamento degli agenti della Polfer dalla stazione di Bologna

Bologna
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“Scelta inaccettabile”

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“Apprendiamo dal sindacato di polizia SIULP della decisione del Governo Meloni di spostare diversi agenti della Polfer dalla stazione di Bologna. Dopo i numerosi e gravi episodi che hanno interessato quell’area ai danni dei cittadini e degli stessi operatori di polizia, e considerate le rassicurazioni arrivate alla città, spostare anche un solo agente della Polfer dalla stazione di Bologna è una scelta che riteniamo inaccettabile.

Se confermata, questa decisione smentisce nei fatti gli impegni presi in sede istituzionale e di fronte ai sindacati. Come Comune chiederemo chiarimenti immediati su questa scelta e porteremo il tema in Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, proseguendo nell’impegno assunto anche nelle assemblee con i cittadini della zona.”

















Redazione 1

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