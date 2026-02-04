mercoledì, 4 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaCarnevale a Medicina: maschere, sfilate e carri allegorici nel centro storico





Carnevale a Medicina: maschere, sfilate e carri allegorici nel centro storico

BolognaMedicina
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il Carnevale torna ad animare il centro storico di Medicina in un palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione e creatività si fondono per dare vita a un evento che coinvolge tutta la comunità.

Domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 14 presso l’area di via Oberdan (campo da basket) si darà il via al “Carnevale medicinese”, organizzato dalla Pro Loco di Medicina in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il programma inizia con una colorata sfilata di maschere e costumi carnevaleschi, accompagnata da tradizionali carri allegorici, in un tripudio di fantasia e originalità. Non mancheranno i mercatini, giochi e giostre per i più piccoli, mentre l’intrattenimento e l’animazione faranno divertire anche gli adulti.

Tra i momenti più attesi, il concorso della maschera e del gruppo mascherato più belli e originali. Potrà partecipare chiunque indossi un costume di carnevale, sia singolarmente (1-2 persone) sia in gruppo (almeno 3 partecipanti), dando sfogo alla propria creatività.

Al termina della sfilata, una giuria premierà la maschera singola/coppia e il gruppo mascherato che si distingueranno per bellezza e originalità. A tutti i concorrenti sarà consegnato un premio di partecipazione.

La partecipazione al concorso è gratuita, è necessario iscriversi entro giovedì 5 febbraio 2026, ore 21, tramite WhatsApp al numero 3394031802 o via mail a info@prolocomedicina.net. Al momento della registrazione dovranno essere comunicati: nominativo del referente (telefono e e-mail), titolo e descrizione del tema scelto e il numero dei partecipanti (singolo/coppia o gruppo).

I concorrenti dovranno rispettare il regolamento della gara, disponibile al link: https://www.comune.medicina.bo.it/evento/2026-02-15-carnevale-a-medicina

Il Carnevale di Medicina si conferma un importante momento di incontro e partecipazione, capace di coinvolgere grandi e piccoli e di valorizzare il contributo delle scuole, delle associazioni e delle attività locali, rafforzando il legame tra comunità e territorio.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.