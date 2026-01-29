Se vuoi la pace prepara la pace, 150 studenti reggiani protagonisti di un percorso di educazione alla pace e alla nonviolenza

Nella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, 150 studenti e studentesse di diverse scuole superiori reggiane si sono riuniti all’interno di Sd Factory, in via Brigata Reggio 29, per confrontarsi su percorsi di cittadinanza attiva e pacifismo.

Nell’ambito dell’iniziativa “Se vuoi la pace prepara la pace” i giovani di diversi istituti, tra cui Scaruffi/Levi/Tricolore, Canossa, Filippo Re e Zanelli, hanno partecipato a una mattinata dedicata all’educazione alla pace incontrando esponenti del Movimento Nonviolento, attivisti per i diritti umani e artisti. Nella seconda parte della mattinata, all’interno dei laboratori di cittadinanza attiva, le ragazze e i ragazzi hanno elaborato messaggi sul tema utilizzando la loro creatività e diverse forme espressive.

L’incontro, promosso dal Comune di Reggio Emilia – Servizio Officina Educativa/Partecipazione giovanile e benessere, in collaborazione con la cooperativa sociale Reggiana Educatori e il Laboratorio avanzato di cittadinanza/Lab.Av, si inserisce in un più ampio percorso volto a promuovere l’impegno civile nelle scuole della città.

“I molteplici conflitti armati che divampano ai nostri giorni e il bellicismo mediatico che li accompagna – ha sottolineato l’assessora Mahmoud – necessitano, oggi più che mai, di approcci consapevoli e responsabili ai temi della pace e della guerra ed alla capacità di gestire tutti i conflitti, dalla dimensione interpersonale a quella internazionale, con la forza della nonviolenza. In coerenza con l’Articolo 11 della Costituzione italiana. oggi abbiamo messo in campo un percorso per ragionare sulle azioni che, insieme, possiamo portare avanti in un contesto complicato e, a volte, avverso sul tema dell’educazione alla pace e della promozione dei diritti umani. Per rimettere i diritti al centro dell’agire politico e del dibattito cittadino, anche al fine di contrastare il linguaggio e il clima d’odio che sempre di più sta corrodendo le relazioni umane”.

La mattinata è iniziata con l’accoglienza delle classi da parte dei giovani del Laboratorio avanzato di cittadinanza/Lab.Av che hanno presentato ai ragazzi la loro “Piccola biblioteca impegnata”: un progetto del Laboratorio Avanzato di Cittadinanza con sede in via Cassoli 1, che contiene libri donati su tematiche di pace, nonviolenza, parità di genere e diritti umani. Dopo i saluti dell’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud, la mattinata è proseguita con gli interventi di Valentina Tosi e Chiara Goldoni, di Istarion d.e.a. e Movimento Nonviolento di Reggio Emilia, Fabio Carima, in arte Dank, rapper ed educatore, John Mpaliza, attivista per i diritti umani e Youness Nazli, artista e “agitato culturale” come ama definirsi. L’incontro è stato moderato da Pasquale Pugliese, responsabile Uoc Partecipazione giovanile e benessere – Officina Educativa.

Le attività laboratoriali conclusive hanno coinvolto i giovani con modalità espressive diverse: movimento, poesia, arte urbana, graffiti e rap. Un connubio di diversi linguaggi per un unico messaggio di pace.