Caro bollette: nuove misure di sostegno per le famiglie medicinesi

Prosegue l’impegno del Comune di Medicina a sostegno delle famiglie residenti sul territorio, in risposta ai rincari dei costi energetici che hanno inciso in modo significativo sui bilanci domestici negli ultimi anni.
Per il 2026, l’Amministrazione comunale ha stanziato 50 mila euro destinati all’erogazione di contributi economici a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas.
Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale Servizi Online dell’ASP Circondario Imolese, dal 2 al 27 febbraio 2026.
Il contributo sarà corrisposto fino ad un massimo di € 400 per nucleo familiare a copertura di una singola bolletta per utenze domestiche di energia elettrica e gas, sostenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 gennaio 2026.
I requisiti per la presentazione della domanda:
- cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure extra UE con regolare permesso di soggiorno;
- residenza continuativa nel Comune di Medicina da gennaio 2023;
- titolarità di contratti di fornitura di gas ed energia elettrica di tipo domestico per l’immobile di residenza;
- attestazione ISEE 2026 in corso di validità, pari o inferiore 18 mila euro;
- assenza di posizioni debitorie per tributi locali (TARI e IMU) fino al 2025;
- non aver percepito, dal 1° gennaio 2025 alla data di presentazione della domanda, contributi analoghi dall’ASP per un importo superiore ad € 400.
L’erogazione del contributo avverrà indicativamente entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva unicamente tramite il conto intestato al richiedente, comunicato al momento della istruttoria.
Per informazioni e supporto nella compilazione delle domande è possibile contattare lo Sportello Sociale di Medicina al numero 051 6973 900 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì anche dalle 15.00 alle 17.45) o scrivere via email a contributi@aspcircondarioimolese.bo.it.
«In questi ultimi anni, come Amministrazione comunale, abbiamo rafforzato le misure di sostegno rivolte alle famiglie medicinesi, con l’obiettivo di offrire risposte concrete alle difficoltà legate all’aumento dei costi dell’energia. Le risorse stanziate rappresentano un segnale chiaro di impegno: siamo consapevoli che il contributo non vada a risolvere i problemi economici delle nostre famiglie, ma rappresenta un piccolo aiuto concreto» – dichiara l’Assessora alle Politiche Sociali Dilva Fava.