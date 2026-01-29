Appartamento di housing sociale “Villa Adele” per cittadini disabili residenti nei Distretti di Correggio e Guastalla

L’Unione dei Comuni ha pubblicato un Avviso rivolto ai cittadini disabili adulti residenti nel Distretto di Correggio e/o nel Distretto di Guastalla interessati a intraprendere un percorso di autonomia abitativa di fuoriuscita dal nucleo familiare di appartenenza, attraverso la messa a disposizione di un appartamento di housing sociale ubicato nella Struttura denominata “Villa Adele”, situata nel Comune di Fabbrico.

I requisiti sono la maggiore età e non superiore ai 65 anni, essere in possesso di disabilità certificata dalle Autorità competenti, non essere dichiarati inabili totali al lavoro ed essere residenti e non vivere soli, in uno dei i Comuni dei distretti di Correggio e Guastalla.

Il soggetto disabile che sarà individuato sulla base delle domande pervenute, oltre a sottoscrivere il contratto di locazione per l’appartamento sopracitato (a canone concordato), dovrà aderire ad un Progetto Individualizzato elaborato col Servizio Sociale territoriale, nel quale saranno definiti gli obiettivi e le azioni di sostegno, compresi eventuali sostegni economici, a favore dell’autonomia del soggetto disabile, con particolare riferimento a percorsi formativi per l’alfabetizzazione digitale con fornitura di dispositivi informatici alla persona.

L’Avviso scade il 26 febbraio 2026 e qualora non prevenissero domande, esso rimane aperto sino al 30/06/2026.

Per coloro che volessero presentare domanda o avere più informazioni possono collegarsi al sito internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana www.pianurareggiana.it o telefonare allo Sportello Sociale 0522-644611 e mail servizi.sociali@pianurareggiana.it.