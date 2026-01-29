giovedì, 29 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa reggianaAppartamento di housing sociale “Villa Adele” per cittadini disabili residenti nei Distretti...





Appartamento di housing sociale “Villa Adele” per cittadini disabili residenti nei Distretti di Correggio e Guastalla

Bassa reggianaCronacaSociale
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

LUnione dei Comuni ha pubblicato un Avviso rivolto ai cittadini disabili adulti residenti nel Distretto di Correggio e/o nel Distretto di Guastalla interessati a intraprendere un percorso di autonomia abitativa di fuoriuscita dal nucleo familiare di appartenenza, attraverso la messa a disposizione di un appartamento di housing sociale ubicato nella Struttura denominata “Villa Adele”, situata nel Comune di Fabbrico.

I requisiti sono la maggiore età e non superiore ai 65 anni, essere in possesso di disabilità certificata dalle Autorità competenti, non essere dichiarati inabili totali al lavoro ed essere residenti e non vivere soli, in uno dei i Comuni dei distretti di Correggio e Guastalla.

Il soggetto disabile che sarà individuato sulla base delle domande pervenute, oltre a sottoscrivere il contratto di locazione per l’appartamento sopracitato (a canone concordato), dovrà aderire ad un Progetto Individualizzato elaborato col Servizio Sociale territoriale, nel quale saranno definiti gli obiettivi e le azioni di sostegno, compresi eventuali sostegni economici, a favore dell’autonomia del soggetto disabile, con particolare riferimento a percorsi formativi per l’alfabetizzazione digitale con fornitura di dispositivi informatici alla persona.

L’Avviso scade il 26 febbraio 2026 e qualora non prevenissero domande, esso rimane aperto sino al 30/06/2026.

Per coloro che volessero presentare domanda o avere più informazioni possono collegarsi al sito internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana www.pianurareggiana.it o telefonare allo Sportello Sociale 0522-644611 e mail servizi.sociali@pianurareggiana.it.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.