Il 29 gennaio si riunisce il Consiglio comunale di Formigine

Si riunisce giovedì 29 gennaio, alle 20.30 presso le sale del Castello, il Consiglio comunale di Formigine, presieduto da Antonietta Vastola.
All’ordine del giorno, sono iscritte quattro interpellanze e una interrogazione (su casa vacanze “Baciccia”, segnalazioni di odore, concessione servizi di ristorazione, riqualificazione Piazza Kennedy).
La parte deliberativa approfondirà due atti: la surroga di un rappresentante di maggioranza quale componente del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico a seguito delle dimissioni del consigliere Neviani, e un atto di interpretazione del Regolamento del Consiglio comunale che norma il diritto di presentazione di atti da parte dei consiglieri.
La parte finale della seduta discuterà sei mozioni presentate dai gruppi consiliari su educazione sessuo-affettiva, riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari, 80esimo anniversario dell’Assemblea Costituente e del voto alle donne, gestione rifiuti e modalità di pulizia delle strade.
Come di consueto, sarà disponibile la trasmissione della seduta in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.