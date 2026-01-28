mercoledì, 28 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeFormigineIl 29 gennaio si riunisce il Consiglio comunale di Formigine





Il 29 gennaio si riunisce il Consiglio comunale di Formigine

FormiginePolitica
Tempo di lettura Less than 1 min.

Cinque atti fra interpellanze e interrogazioni, due delibere e sei mozioni proposte dai gruppi consiliari

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine d’archivio

Si riunisce giovedì 29 gennaio, alle 20.30 presso le sale del Castello, il Consiglio comunale di Formigine, presieduto da Antonietta Vastola.

All’ordine del giorno, sono iscritte quattro interpellanze e una interrogazione (su casa vacanze “Baciccia”, segnalazioni di odore, concessione servizi di ristorazione, riqualificazione Piazza Kennedy).

La parte deliberativa approfondirà due atti: la surroga di un rappresentante di maggioranza quale componente del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico a seguito delle dimissioni del consigliere Neviani, e un atto di interpretazione del Regolamento del Consiglio comunale che norma il diritto di presentazione di atti da parte dei consiglieri.

La parte finale della seduta discuterà sei mozioni presentate dai gruppi consiliari su educazione sessuo-affettiva, riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari, 80esimo anniversario dell’Assemblea Costituente e del voto alle donne, gestione rifiuti e modalità di pulizia delle strade.

Come di consueto, sarà disponibile la trasmissione della seduta in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.