Banca d’Italia sostiene la ricerca oncologica dell’IRCCS di Reggio con un contributo liberale straordinario di 50 mila euro

Un contributo liberale straordinario dell’importo di 50,000 euro è stato attribuito dalla Banca d’Italia all’IRCCS dell’Azienda USL di Reggio Emilia. Nella nota a firma del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta è specificato che il contributo è assegnato per “il sostegno della ricerca oncologica traslazionale per lo sviluppo di modelli assistenziali innovativi e tecnologie avanzate per la cura dei tumori”.

La Banca d’Italia concede contributi per iniziative d’interesse pubblico e somme a scopo di beneficenza a soggetti pubblici e privati di ambito sanitario, sociale, culturale e sportivo. Nel 2024, ultimo anno in cui sono disponibili i nominativi, sono stati 57 gli enti a ricevere contributi straordinari superiori a 25,000 euro.

“Si tratta della prima volta che Banca d’Italia sceglie di supportare il nostro Istituto – dice il Prof. Antonino Neri, Direttore Scientifico dell’IRCCS di Reggio Emilia – Questa cosa ci riempie di orgoglio e impegna noi e i nostri ricercatori a lavorare con ancora più determinazione. Questo importante contributo verrà impiegato, insieme ad altre donazioni e a fondi aziendali, per sostenere i nostri progetti di ricerca, anche attraverso l’acquisto di strumentazioni di ultima generazione”.