Il Comandante Regionale in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia

Nella giornata odierna il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita al Comando Provinciale di Reggio Emilia.

L’Alto Ufficiale, accolto con gli onori di rito, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Umberto Maria Palma e ha subito avuto un incontro con il Procuratore della Repubblica, Dott. Gaetano Calogero Paci, con il quale si sono soffermati sull’importante e fondamentale ruolo del Corpo nelle investigazioni di tipo economico, finanziario e patrimoniale: aspetti che ormai contraddistinguono quasi tutti i procedimenti penali. In un contesto economicamente vivace come quello reggiano, connotato da insidiosi fenomeni criminali e da pericolose infiltrazioni dell’economia legale, il contributo della Guardia di Finanza è indispensabile nei percorsi investigativi seguiti dall’Autorità Giudiziaria.

A seguire, il Comandante Regionale ha incontrato una rappresentanza del personale in forza ai Reparti, alla quale ha manifestato apprezzamento per l’impegno quotidianamente svolto sul territorio a contrasto della criminalità economico-finanziaria e per l’importante contributo alla tutela della sicurezza urbana.

Dopo l’incontro con il personale, il Comandante Regionale si è intrattenuto con il Comandante Provinciale e con gli Ufficiali dipendenti soffermandosi sulle questioni e i contesti investigativi in atto e sulle direttive della programmazione operativa per il 2026.

Successivamente, il Generale Kalenda, accompagnato dal Comandante Provinciale si è recato presso le Tenenze di Correggio e Guastalla dove ha rivolto un saluto ai militari impegnati anche a livello periferico nello svolgimento della missione istituzionale del Corpo.

Nell’occasione ha voluto ringraziare personalmente un militare in servizio presso la Tenenza di Correggio per l’azione meritoria compiuta la scorsa settimana a difesa di una donna, sventando un tentativo di aggressione.

L’occasione è stata propizia per rimarcare l’incisiva azione di prevenzione e repressione svolte dal Corpo, sottolineando l’importante valore della sinergia di forze con le altre Istituzioni territoriali, in un contesto sociale connotato da sempre maggiori difficoltà sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica laddove, per i cittadini, la presenza quanto più capillare sul territorio rappresenta un baluardo di sicurezza sociale e conseguente benessere economico.

Nel corso delle visite odierne, il Comandante Regionale ha ringraziato i Finanzieri di ogni ordine e grado che, con professionalità e spirito di servizio, svolgono la loro attività in un contesto sociale eterogeneo sotto il profilo della distribuzione della ricchezza e connotato da un progressivo e pernicioso inasprimento di fenomeni di microcriminalità e degrado urbano. Nell’evidenziare l’ottimo lavoro svolto, ha sottolineato l’importanza di instaurare un legame forte con i cittadini, i quali vedono nei reparti dislocati su tutto il territorio provinciale, presidi di vicinanza e rassicurazione.

Il Comandante Regionale Emilia Romagna, al termine della visita ispettiva, nel salutare i Finanzieri di Reggio Emilia ha rimarcato la propria stima e fiducia nel loro nell’operato e auspicando, anche per l’anno appena iniziato, il raggiungimento di lusinghieri e proficui risultati di servizio.