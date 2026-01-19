Riprendono gli incontri del Gruppo Reti di Famiglie Accoglienti dell’Area Nord

Con l’inizio del nuovo anno riprendono gli incontri del Gruppo Reti di Famiglie Accoglienti, promosso dall’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord in collaborazione con il Comune di Mirandola e il Centro per le Famiglie.

Il progetto nasce con l’obiettivo di attivare e consolidare una rete di solidarietà e sostegno tra famiglie, favorendo forme di aiuto reciproco e di vicinanza nei momenti di fragilità soprattutto nella gestione delle piccole attività quotidiane, come l’accompagnamento, il supporto alla genitorialità, fornendo un sostegno concreto alle famiglie del territorio. Un modello di welfare di comunità che valorizza le relazioni, la prossimità e la corresponsabilità.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso il Centro per le Famiglie, in Piazza Donatori di Sangue 1 a Medolla.

Gli incontri sono aperti a tutte le persone che desiderano confrontarsi, condividere esperienze e dare il proprio contributo, con l’obiettivo di promuovere la solidarietà e rafforzare le reti informali di supporto tra famiglie e la partecipazione attiva della comunità.

Per informazioni: info@retidifamiglie.it centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it