“Banda del buco” in fuga a mani vuote a Bibbiano

Hanno agito nell’oscurità della notte, preparati a tutto pur di raggiungere il caveau, ma hanno dovuto fare i conti con l’efficienza dei sistemi di sicurezza e la rapidità dell’Arma. La “banda del buco” è tornata a colpire in provincia, prendendo di mira il supermercato Conad City di via Canusina, ma il tentativo è fallito miseramente.

L’allarme è scattato intorno alle 3.00 di questa notte, quando la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di un’intrusione in corso. I Carabinieri della Stazione di Cavriago, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Bibbiano, sono giunti sul posto in pochissimi minuti, coordinandosi con le guardie giurate dell’istituto di vigilanza collegato. Secondo quanto ricostruito durante il sopralluogo effettuato dai militari, i malviventi sono penetrati nella struttura forzando una finestra degli spogliatoi. Una volta all’interno, con una tecnica precisa e l’utilizzo di strumenti da scasso, hanno iniziato a demolire una parete divisoria per creare un varco d’accesso diretto al locale dove era custodita la cassaforte. Proprio mentre i ladri stavano per completare il “buco” e mettere le mani sul denaro, il sistema di allarme ha interrotto i loro piani. La consapevolezza che le pattuglie dei Carabinieri fossero già in zona per i controlli del territorio ha indotto i criminali a desistere immediatamente per evitare la cattura. I malviventi si sono dati alla fuga tra i campi circostanti, facendo perdere le proprie tracce pochi istanti prima che i militari cingessero d’assedio l’area. Sulla vicenda sono in corso le indagini in orine al reato di tentato furto aggravato.