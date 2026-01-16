Formigine in controtendenza: nel 2025 le nascite superano i decessi

Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nascite e morti, è tornato positivo a Formigine nel 2025, in contrasto con il trend nazionale.

Nell’anno appena trascorso, infatti, ci sono stati 225 nati (dei quali 122 maschi e 103 femmine) e 147 morti (63 maschi e 84 femmine).

Il numero dei cittadini ammonta a 34.504 (31 in più rispetto al 2024), così suddivisi: 17.447 femmine e 17.057 maschi.

Aumenta di 26 rispetto all’anno precedente il numero di cittadini di origine straniera, per un totale di 2.208, provenienti per la maggior parte dalla Romania (377 persone) e dal Marocco (261 persone). Le nazionalità di provenienza sono in totale ben 94.

Otto le persone che supereranno i 100 anni nel 2026, due di queste compiranno 106 anni!

La distribuzione del numero di cittadini per frazione rispetta il dato storico, con la maggioranza a Formigine (19.742), seguita da Casinalbo (6.069), Magreta (4.583), Corlo (2.459) e Colombaro (1.651).

Commenta la Sindaca Elisa Parenti: “I dati demografici del 2025 ci consegnano l’immagine di una Formigine vitale, dinamica e capace di andare controcorrente rispetto al difficile scenario nazionale. Sapere che il saldo naturale è tornato in positivo, con 225 nuovi nati, è un segnale di profonda fiducia nel futuro: significa che le giovani famiglie continuano a scegliere il nostro territorio per costruire i propri progetti di vita. Siamo una comunità che cresce non solo nei numeri, ma anche nell’inclusione e nella longevità, come dimostrano le 94 diverse nazionalità integrate e i nostri concittadini che tagliano il traguardo dei cento anni. Questi risultati ci spronano a continuare a investire nei servizi alle famiglie, nel welfare e nella qualità della vita per rendere Formigine un luogo sempre più accogliente per ogni generazione”.