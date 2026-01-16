Conclusi i lavori relativi al Centro Polifunzionale di San Vito

Si sono conclusi i lavori per il Centro Polifunzionale per le Famiglie di San Vito. Nei prossimi mesi la struttura entrerà in funzione ma prima si dovrà definire il percorso amministrativo per l’individuazione del soggetto gestore della struttura. Ricordiamo che l’edificio avrà l’obiettivo di incentivare l’aggregazione sociale, ponendo particolare attenzione al tema della famiglia e dell’inclusione di tutte le fasce d’età.

Nel dettaglio il nuovo Centro Polifunzionale di San Vito sarà costituito da: una struttura attrezzata con spogliatoi per le attività sportive; una sala polifunzionale per servizi destinati alla famiglia, attrezzato con uno spazio ludico-creativo dedicato al divertimento per l’infanzia, uno per attività laboratoriali ed extra scolastiche, un’area all’aperto per le attività ludiche e laboratoriali all’aperto; una cucina; un bar con relativi servizi; spazi amministrativi e spazi verdi.

“Siamo felici – commenta il Sindaco Massimo Glielmi – che sia stato portato a termine un progetto iniziato con l’Amministrazione precedente, un progetto voluto da tutta la comunità e reso possibile dai fondi del PNRR e dal grande lavoro di tutti gli uffici, che sono riusciti ad arrivare in anticipo rispetto alle scadenze imposte dallo stesso PNRR.

Si tratta di un’operazione fatta ascoltando la comunità di San Vito per capire meglio quali migliorie apportare per rispondere alle necessità delle associazioni e del Centro per le Famiglie per mantenere vivo il confronto con tutta la comunità e tutto il territorio comunale, e con la Consulta della Associazioni. I lavori sono terminati ma l’inaugurazione avverrà una volta individuato il gestore”.