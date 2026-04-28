Monzuno, l’arte torna protagonista con la 15ª edizione del Premio Ilario Rossi

Monzuno si conferma ancora una volta un comune attento alla vivacità culturale del territorio, capace di promuovere mostre, concorsi e attività artistiche che coinvolgono artisti e pubblico. In questo contesto si inserisce la 15ª edizione del “Premio Ilario Rossi”, che sarà inaugurata il 16 maggio 2026 presso la Sala Ivo Teglia.

Il concorso è organizzato dal Circolo Artistico Ilario Rossi con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monzuno e rappresenta uno degli appuntamenti più longevi e significativi del panorama artistico locale. Un’iniziativa che, nel tempo, ha saputo costruire un percorso coerente e continuo di promozione dell’arte contemporanea, mantenendo viva una tradizione di incentivo culturale aperta alla sperimentazione e al dialogo tra linguaggi diversi.

Il Premio è aperto a opere di pittura, scultura e grafica, con tema libero. Ogni artista può partecipare presentando fino a due opere, da consegnare presso la Sala Ivo Teglia, in via G. Bertini 3/b, Monzuno, nelle seguenti date:

2 maggio , dalle 15 alle 18

3 maggio , dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

9 maggio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17

Le opere selezionate saranno esposte al pubblico fino al 31 maggio 2026, giorno in cui si svolgerà anche la cerimonia di premiazione. L’esposizione sarà visitabile il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre nei giorni feriali l’accesso sarà possibile su appuntamento.

L’assessore Ermanno Manlio Pavesi spiega: “Con il Premio Ilario Rossi, Monzuno rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura e delle arti visive, offrendo uno spazio di visibilità agli artisti e rafforzando il ruolo del paese come luogo di incontro e produzione culturale all’interno dell’Appennino bolognese”.