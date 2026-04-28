Il piazzale delle piscine di Mirandola sarà intitolato a Sergio Ramelli

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, nella giornata di sabato 2 Maggio alle ore 18.30, alla presenza delle autorità, si terrà la cerimonia di intitolazione del piazzale antistante l’area delle piscine di Mirandola a Sergio Ramelli.

La figura di Sergio Ramelli, giovane studente vittima della violenza politica negli anni di piombo, rappresenta una pagina significativa della storia italiana, segnata da profonde divisioni e tensioni sociali. L’intitolazione si inserisce nel più ampio impegno volto a preservare la memoria storica e a promuovere una riflessione condivisa sui valori della convivenza civile, del rispetto e del rifiuto di ogni forma di violenza.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia.