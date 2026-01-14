mercoledì, 14 Gennaio 2026
Terza edizione di “Un castello a fumetti” a Formigine

Formigine
Ultimi posti per partecipare al corso gratuito

Inizia il 19 gennaio la terza edizione del corso di fumetto tenuto da Stefano Landini, rivolto a ragazze e ragazzi da 11 a 17 anni.

Le lezioni saranno 8, dalle 16.30 alle 18.30 presso il Castello di Formigine. Ci sono ancora pochi posti disponibili. Per iscriversi al corso gratuito, basta contattare l’ufficio Cultura al numero 059 416277 oppure scrivere a castello@comune.formigine.mo.it. Le date del corso sono il 19, 21, 26, 28 gennaio e 2, 4, 9 e 11 febbraio.

Stefano Landini ha disegnato per Marvel, Dc Comics, Sergio Bonelli Editore, Glénat, IDW, Lucas Film. Il corso, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine, con il sostegno della Fondazione di Modena, insegna le basi del linguaggio del fumetto e le tecniche necessarie per costruire una tavola completa, dalle singole vignette al progetto finale.

Redazione 1

