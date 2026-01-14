Sisma 2012, la Regione dà intesa alla nomina del presidente de Pascale come commissario delegato alla ricostruzione

La Regione Emilia-Romagna ha provveduto a dare intesa al decreto di nomina del presidente Michele de Pascale come commissario delegato alla ricostruzione post sisma 2012 in Emilia. Nell’intesa, si sottolinea che verrà garantita la continuità operativa anche nelle more dell’adozione del decreto.
La nomina si è resa necessaria a seguito del passaggio formale dallo stato di emergenza allo stato di ricostruzione di rilievo nazionale previsto nella Legge di Bilancio 2026 per la durata di 24 mesi, dall’1^ gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi.
“Una scelta positiva che, insieme alle norme contenute nell’ultima Legge di Bilancio, assicura continuità nelle attività che stiamo portando avanti insieme ai sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto di 14 anni fa per completare la ricostruzione”, sottolinea Davide Baruffi, assessore con delega alle Politiche per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, che nel pomeriggio ha informato personalmente i primi cittadini.