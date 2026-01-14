Mesini colpisce il Terzo Settore: Fratelli d’Italia denuncia il metodo dell’Amministrazione PD

Ha suscitato forte preoccupazione a Sassuolo la notizia, emersa in questi giorni, dell’invio di accertamenti IMU relativi all’anno 2020 a diverse realtà del Terzo Settore, tra cui associazioni e parrocchie che da anni operano sul territorio esclusivamente a beneficio della collettività.

Il Terzo Settore rappresenta un pilastro fondamentale della nostra comunità: enti senza scopo di lucro che perseguono finalità solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di volontariato, assistenza alle persone, servizi sanitari, culturali, educativi, sportivi, ecc. Un patrimonio umano e sociale che merita rispetto, ascolto e tutela.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia di Sassuolo non possono condividere il metodo adottato dall’Amministrazione comunale a guida Partito Democratico. In particolare, viene stigmatizzata la totale assenza di un dialogo preventivo con i soggetti coinvolti, che avrebbe potuto evitare di mettere in grave difficoltà realtà già duramente provate da anni complessi sotto il profilo economico e organizzativo.

A rendere la situazione ancora più critica è il fatto che tali accertamenti, notificati a fine anno, non siano di natura ordinaria ma esecutiva, imponendo il pagamento delle somme richieste entro 60 giorni e lasciando quindi pochissimo spazio a eventuali chiarimenti o azioni correttive. Una scelta che appare ancor più discutibile se si considera che il Comune potrà beneficiare di tali entrate già nel bilancio 2026.

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia di Sassuolo ribadisce la necessità di un approccio diverso, fondato sul confronto, sulla collaborazione e sul riconoscimento del ruolo insostituibile del Terzo Settore, corpo intermedio imprescindibile per la società, affinché non venga ulteriormente penalizzato chi quotidianamente lavora per il bene comune e per il sostegno delle fasce più fragili della popolazione; auspica pertanto che sindaco e assessori aprano immediatamente un confronto serio, reale e costruttivo con tutte le realtà coinvolte, duramente e simultaneamente colpite da provvedimenti adottati in assenza di preavviso e di adeguato dialogo.

Gruppo Consiliare FRATELLI d’ITALIA

Luca CASELLI – Alessandro LUCENTI – Stefania GIAVELLI – Anna Maria ANSELMI