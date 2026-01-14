Completate le indagini sulle strade alluvionate del territorio di Medicina

Nel corso del 2025 sono stati effettuati i sopralluoghi e le indagini tecniche sulle strade del territorio medicinese interessate dagli eventi alluvionali 2023, finanziate dal Fondo per la ricostruzione post-alluvione per circa 1 milione e 700 mila euro.

Le indagini geologiche, con prove di carico per verificare la portanza, hanno consentito di valutare la composizione del terreno, lo stato delle sottofondazioni e di individuare, per ciascun tratto, la tipologia di intervento più adeguata in relazione alle specifiche criticità riscontrate.

Nel corso del 2025 Consap, Agenzia del Governo soggetto attuatore di questi interventi stradali, ha avviato gli incarichi professionali e le attività di progettazione. La complessità delle procedure e delle verifiche tecnico-amministrative, hanno fatto posticipare l’avviamento dei lavori alla primavera 2026.

Le strade colpite dai fenomeni alluvionali del 2023 sono numerose. A seguito delle valutazioni tecniche condotte da Consap insieme al Comune di Medicina e all’ingegnere incaricato, si è ritenuto però più opportuno non intervenire con il semplice ripristino del manto d’asfaltato superficiale, ma di concentrare le risorse messe a disposizione dal Commissario su interventi strutturali più profondi, intervenendo sugli strati di fondazione nei punti maggiormente compromessi dal punto di vista geotecnico e funzionale.

Tali interventi garantiranno così una maggiore durabilità e sicurezza della sede stradale e assumeranno inoltre il valore di interventi pilota, utili a sperimentare soluzioni tecniche più efficaci e replicabili in futuro su altri tratti della rete viaria comunale.

Consap concentrerà pertanto i propri interventi sulle infrastrutture che presentano le criticità maggiori, in particolare: via del Signore, via Vigo e via Biancafarina.

Allo stesso tempo il Comune di Medicina, nell’ambito della sua programmazione del piano asfalti 2026, interverrà invece con risorse proprie sulle altre strade alluvionate. Tra queste via Cantagrillo, via Bandite, via Portonovo, via Nuova, via Fasanina e via del Piano.

«La scelta di concentrare le risorse della ricostruzione post-alluvione su alcune strade nasce da una necessaria valutazione tecnica. Le indagini hanno evidenziato come alcune strade presentino criticità strutturali profonde, che non possono essere risolte con semplici rifacimenti superficiali, ma richiedono interventi mirati sugli strati di fondazione per garantire sicurezza, durabilità e funzionalità nel tempo. Allo stesso tempo interverremo sulle altre strade con le risorse del Piano asfalti 2026 del Comune. È una scelta fatta per utilizzare al meglio le risorse, con l’obiettivo di realizzare interventi che durino maggiormente nel tempo, cercando di limitare al massimo gli interventi tampone che purtroppo nel nostro territorio hanno vita molto breve data la composizione del terreno» – dichiara il Sindaco di Medicina, Matteo Montanari.

Consap S.p.A. è una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che opera quale strumento operativo dello Stato per l’attuazione di interventi pubblici complessi, inclusi quelli connessi alle emergenze nazionali. Nell’ambito della ricostruzione post-alluvione, Consap agisce su mandato del Commissario straordinario, svolgendo le funzioni di stazione appaltante e curando le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.