Spilamberto, “Figuriamoci!”: al via la seconda edizione della rassegna di teatro di figura

Torna a Spilamberto “Figuriamoci!“, la rassegna dedicata al teatro di figura che porta sul palco ombre, pupazzi, marionette e altre affascinanti forme di teatro.

Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa si propone di far scoprire ai più piccoli linguaggi teatrali insoliti e particolarmente coinvolgenti, capaci di stimolare la fantasia e l’immaginazione dei bambini.

Il primo appuntamento è in programma domenica 18 gennaio alle ore 16.00 allo Spazio Eventi L. Famigli di Viale Rimembranze 19 con lo spettacolo “Rodari in Valigia” del Teatro dell’Orsa. Lo spettacolo propone una narrazione di fiabe e storie ispirate al repertorio del Grande Fantasticatore Gianni Rodari, con uno sguardo che rovescia lo stereotipo.

Come insegna lo stesso Rodari, le storie servono proprio perché in apparenza sembrano non servire a niente: servono alla poesia, alla musica e alla persona intera, o meglio ancora a completare la persona. Un viaggio poetico e divertente nel mondo dell’autore che ha rivoluzionato la letteratura per l’infanzia.

Il teatro di figura rappresenta una forma d’arte particolarmente efficace nel catturare l’attenzione dei bambini, unendo elementi visivi, narrativi e ludici in un’esperienza teatrale unica. Attraverso pupazzi, ombre e marionette, i piccoli spettatori vengono trasportati in mondi fantastici dove la realtà e l’immaginazione si fondono, stimolando creatività e sensibilità artistica.

Al termine dello spettacolo, i bambini e le famiglie potranno condividere insieme una merenda a cura dell’Associazione Genitori e Amici del Fabriani, per proseguire il momento di festa e socialità. L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito, proprio per garantire a tutte le famiglie la possibilità di avvicinarsi a queste preziose forme teatrali e valorizzare proposte culturali di qualità accessibili a tutti.

La rassegna “Figuriamoci!” proseguirà nei prossimi mesi con altri due appuntamenti: domenica 22 febbraio con “La nascita di Arlecchino” di Ortoteatro e domenica 15 marzo con “La fiaba di Naso d’Argento” di Burattinificio di Mammadraga.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Spilamberto in collaborazione con i Burattini della Commedia e Burattini & Burattinai.