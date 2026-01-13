Popolazione a Fiorano Modenese nel 2025

A fine 2025 i residenti a Fiorano Modenese risultano 16.585: 8.236 maschi e 8.349 femmine, in calo rispetto all’anno precedente (-157 unità). Il numero di famiglie residenti resta invece stabile nel 2025: 6.952, erano 6.958 nel 2024.

La diminuzione della popolazione, al 31 dicembre 2025, è dovuta in egual modo al saldo negativo nati–morti (-82) e a quello immigrati-emigrati (-75).

“Quando parliamo di inverno demografico tocchiamo con mano anche qui cosa significhi avere bassa natalità e saldo migratorio negativo, facendo scendere il numero complessivo di abitanti. Come amministrazione stiamo cercando di rilanciare appetibilità di servizi per le famiglie e l’infanzia, lavorando sia sui costi bassi che sull’offerta. Credo pesi molto anche il mercato immobiliare e la scarsa disponibilità di affitti calmierati, che è un tema su cui dobbiamo tutti interrogarci e fare la nostra parte se vogliamo invertire la tendenza”, sottolinea il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini.

Lo scorso anno si sono registrate 90 nascite, in calo rispetto al 2024 (123) e anche al 2023 (103 nuovi nati). La comunità fioranese nel 2025 ha dato il benvenuto a 48 bambini, uno dei quali nato all’estero, e 42 bambine (erano 73 nel 2024).

I decessi invece sono stati 172 (152 nel 2024), 92 uomini e 80 donne, ma Fiorano Modenese conta anche 2 ultracentenarie e due prossime centenarie, tutte donne.

Il movimento migratorio sul territorio fioranese vede un saldo negativo (-75 unità), tra chi ha lasciato la città (619 persone) e chi vi stabilito la residenza (544 unità) nel 2025. La mobilità sia in entrata sia in uscita riguarda in egual misura o quasi uomini (290 immigrati e 325 emigrati) e donne (254 immigrate e 294 emigrate), quasi tutti provenienti da altri comuni italiani, quindi si tratta di movimenti interni della popolazione. Dall’estero nel 2025 sono arrivati 71 individui (erano 82 nel 2024), mentre sono emigrati fuori Italia 39 persone (erano 40 nel 2024).

Aumentano di 11 unità gli stranieri residenti a Fiorano Modenese (1.311) rispetto a fine 2024 (erano 1.302) di cui 1.098 cittadini extra UE (1.082 nel 2024), di cui 307 comunque di provenienza europea e 213 cittadini europei (erano 220 l’anno precedente). Per due persone è in corso di definizione la cittadinanza. In entrambi i gruppi prevale la presenza femminile, specie tra i comunitari.

Le comunità straniere più numerose sono quelle provenienti da Marocco (258 individui), Albania (197) e Ghana (170).