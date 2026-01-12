Formigine: fugge dopo aver provocato un incidente stradale, identificato grazie alla videosorveglianza

Automobilista causa incidente stradale tra le vie Ferrari e Radici, finge di parcheggiare per evitare di creare intralcio, invece si dà alla fuga senza fornire le generalità agli altri automobilisti coinvolti. È accaduto a Formigine nei giorni scorsi ma, grazie al sistema di videosorveglianza, gli agenti della Polizia locale hanno potuto risalire al veicolo tramite modello e colore (il numero di targa, infatti, rimaneva ignoto). L’automobilista è stato rintracciato e sanzionato per non avere fornito i suoi dati, oltre che per le responsabilità per avere causato l’incidente.

Così la Comandante della Polizia locale di Formigine Susanna Beltrami: “Le telecamere sono state ancora una volta decisive per risalire all’autore dell’incidente, rendendo vano il suo tentativo di sottrarsi all’identificazione. Si ricorda che l’utilizzo di questi dispositivi è consentito solo al personale di Polizia autorizzato nel rispetto della normativa sull’utilizzo dei dati sensibili”.

L’impianto di videosorveglianza del Comune di Formigine è stato recentemente potenziato. Come dimostra quest’ultimo episodio, si tratta di un intervento strategico finalizzato a migliorare la sicurezza urbana e il controllo del territorio. L’investimento complessivo è stato di oltre 100mila euro, e ha previsto l’installazione di 35 nuove telecamere e di 5 ulteriori varchi OCR di accesso al territorio comunale (c.d. Targa System).

Attualmente l’impianto di videosorveglianza conta 214 le telecamere e 28 i varchi OCR.