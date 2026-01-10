Attività istituzionale del Comune di Fiorano Modenese nel 2025

Nel 2025 il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese si è riunito 10 volte in presenza. Le delibere discusse in sede consiliare sono state 95: 35 atti deliberativi, 26 interrogazioni, 16 ordini del giorno, 12 interpellanze (il doppio rispetto allo scorso anno), 5 mozioni e 1 comunicazione.

I lavori del Consiglio sono stati preparati negli incontri delle Commissioni consiliari (Attività e affari generali, Governo del territorio e tutela dell’ambiente, Sviluppo economico, Attività formative e Politiche sociali, culturali e scolastiche, Elettorale) riunitesi 17 volte e dagli incontri dei Capigruppo.

La presidente del Consiglio fioranese Morena Silingardi, dando conto dei lavori svolti nelle varie sedute, sottolinea il clima di norma disteso e la presenza costante di quasi tutti i consiglieri. Anche le Commissioni di approfondimento dei temi da discutere hanno riscontrato la dovuta partecipazione e stimolato l’interesse dei presenti.

Anche la Giunta comunale, composta dal sindaco Marco Biagini e dagli assessori Monica Lusetti, Marilisa Ruini, Elisa Ferrari, Luca Busani e Sergio Romagnoli, ha lavorato intensamente nelle 51 sedute convocate, approvando 153 delibere e discutendo 23 informative.

Intensa anche l’attività degli uffici comunali, con l’adozione di 680 determine dirigenziali, 10 decreti e 289 ordinanze emanate.

Le notifiche sono state 422 e i documenti protocollati 31.926: 21.735 in entrata, 8.758 in uscita e 1.433 interni.