Tutto esaurito a Carpi per i tre incontri di “Domeniche in scienza”

Successo per l’edizione 2025 di “Domeniche in scienza”, la rassegna promossa dalla Biblioteca Loria che nei suoi tre appuntamenti, ogni prima domenica del mese da novembre a gennaio all’Auditorium Loria, ha sempre raggiunto il tutto esaurito, con circa 400 partecipanti complessivi.

Organizzati in collaborazione con l’Università della libera età Natalia Ginzburg e condotti da Alfonso Cornia, i tre incontri hanno ospitato diversi relatori che, con taglio divulgativo, hanno affrontato temi scientifici di grande interesse e attualità: dal cambiamento climatico, con il meteorologo Luca Lombroso, alla vita nell’universo, con l’astrofisico Michele Cantiello, alla fisica quantistica con la fisica Catalina Curceanu.

“Il rinnovato successo, in termini di partecipazione e di qualità dei contenuti, della rassegna – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Carpi Giuliano Albarani – attesta ancora una volta la proficuità della collaborazione fra la Biblioteca Loria e l’associazionismo culturale locale. Per la prossima edizione della rassegna valuteremo soluzioni ulteriormente migliorative, a partire dalla scelta di spazi ancora più capienti: come dimostrato anche dalla popolarità del festival Carpinscienza, meritoriamente promosso ogni settembre dalle nostre scuole superiori, l’alta divulgazione scientifica, a Carpi, incontra una domanda diffusa e bisogni di vera e propria formazione permanente rispetto a tematiche e forme del sapere, quelle scientifiche appunto, che impattano profondamente sul nostro vissuto e, per così dire, sui nostri futuri possibili”.

















