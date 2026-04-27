Minore denunciato dalla Polizia di Stato di Modena: nascondeva un cutter nello zainetto

Nell’ambito di un potenziamento dei servizi straordinari di controllo del territorio disposto dal Questore di Modena, la Polizia di Stato ha denunciato un ragazzo di 15 anni, di nazionalità marocchina, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel tardo pomeriggio dello scorso 18 aprile, il minore è stato fermato per un controllo di Polizia nei pressi di Emilia Park, con la collaborazione di personale della vigilanza privata, preventivamente sensibilizzata a segnalare situazioni sospette. Il giovane era stato notato mentre si nascondeva tra le auto in sosta. Visibilmente nervoso e insofferente all’atto del controllo, è stato trovato in possesso di un cutter, che nascondeva nel proprio zainetto. Poiché privo di documenti al seguito attestanti la sua regolare presenza in Italia, è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Al termine degli accertamenti a suo carico, il minore è stato riaffidato alla comunità di accoglienza che lo ospita.