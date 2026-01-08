Sorpreso a rubare in un supermercato reggiano, aggredisce due guardie

Ha raggiunto nottetempo l’area di carico e scarico del magazzino del supermercato Conad Le Vele, in viale Regina Margerita a Reggio Emilia, dirigendosi verso l’area dove erano stoccate bottiglie di vino con l’intento di asportarle. La sua presunta condotta furtiva è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato, con il conseguente allarme che ha visto l’intervento di due guardie giurate. L’uomo, vistosi scoperto ha tentato di assicurarsi la fuga aggredendo i due vigilantes. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare il soggetto e garantire i soccorsi alle due guardie.

I fatti poco prima delle due di questa notte, quando l’uomo si è introdotto furtivamente nell’area di carico e scarico del supermercato con l’intento di fare razzia di bottiglie di vino, ma la sua presunta azione delittuosa è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato con il conseguente allarme che ha visto l’intervento di due guardie giurate. Vistosi scoperto il soggetto ha cercato di assicurarsi la fuga ma le guardie giurata che l’hanno intercettato hanno deciso di affrontare l’uomo al fine di bloccarlo e nel frattempo hanno allertato i Carabinieri che intervenivano con una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. Prima dell’arrivo dei militari, allo scopo di sottrarsi alla cattura l’uomo ha aggredito le guardie, causandogli lesioni. Nonostante la violenza i vigilanti sono riuscite a trattenere l’uomo sino all’arrivo dei Carabinieri che lo hanno preso in consegna, garantendo i soccorsi ai due vigilantes che son ricorsi alle cure al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Alla luce dei presunti elementi di responsabilità raccolti, con l’accusa di rapina impropria i Carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino tunisino 43enne domiciliato nel reggiano, ristretto a termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.