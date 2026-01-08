giovedì, 8 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaModena, "9 gennaio, oggi": un’opera sulle madri in attesa di giustizia





Modena, “9 gennaio, oggi”: un’opera sulle madri in attesa di giustizia

Modena
Tempo di lettura 1 min.

Il manifesto realizzato dal Collettivo FX in collaborazione con Arci Modena è affisso in via Ciro Menotti, accanto alle ex Fonderie: “Non può esistere giustizia senza verità”

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il manifesto “9 gennaio, oggi”, realizzato dal Collettivo FX in collaborazione con Arci Modena, è dedicato alla memoria delle madri delle sei vittime dell’Eccidio delle Fonderie di Modena, rappresentate in attesa accanto al corpo disteso della Giustizia, per ricordarci che essa non esiste senza verità.

Il progetto nasce dalla necessità di occupare lo spazio pubblico con un’opera d’arte che, partendo dalla memoria dell’Eccidio del 1950 porta a riflettere su ciò che accade nel contemporaneo: l’importanza dei diritti, della democrazia, della verità e della giustizia. “Abbiamo recuperato un pezzo di memoria storica che forse è stata raccontata poco: quella dei familiari dei morti del 9 gennaio 1950, in particolare delle madri – spiega Simone Ferrarini del Collettivo FX -. Si pensa sempre che le vittime siano le persone che hanno perso la vita ma lo sono, forse anche di più, le madri che perdono un figlio e non ricevono giustizia. Per questo abbiamo riflettuto sul come rappresentare questa attesa e il dolore che ne consegue, partendo dai volti delle madri di Arturo Chiappelli, Angelo Appiani, Roberto Rovatti, Ennio Garagnani, Renzo Bersani e Arturo Malagoli”.

L’opera, realizzata a mano, è visibile dalle Fonderie di Modena, in via Ciro Menotti e fa parte del programma delle celebrazioni per il 76esimo anniversario curate dal Comitato per la Storia e la Memoria del Novecento del Comune di Modena.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.