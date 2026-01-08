“I ragazzi irresistibili”: Umberto Orsini e Franco Branciaroli nel weekend al Comunale di Carpi

Con il testo di Neil Simon, uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, due grandissimi interpreti del teatro italiano, sono “I ragazzi irresistibili”, la commedia, diretta da Massimo Popolizio, che va in scena sabato 10, alle 21, e domenica 11 gennaio, alle 16, al Teatro Comunale di Carpi.

Branciaroli e Orsini sono Willy Clark e Al Lewis, due attori di varietà, ormai anziani, che hanno lavorato insieme per oltre quarant’anni e poi si sono separati senza più vedersi né parlarsi. Undici anni dopo la separazione, il nipote di Clark, agente di entrambi, tenta di riunirli per partecipare a una trasmissione televisiva che li vuole insieme per una sola sera per celebrare la storia del varietà americano…

Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano insieme per dare vita a un classico nel tentativo di cogliere tutto ciò che lo rende più vicino al teatro di un Beckett (“Finale di partita”) o a un Cechov (“Il canto del cigno”), più che a un lavoro di puro intrattenimento. In questo omaggio al mondo degli attori, li affianca la regia di Massimo Popolizio, che compare, in voce, anche in scena, e che ritrova nei due protagonisti i compagni di strada con i quali ha condiviso tante esperienze in questi anni.

In scena anche Flavio Francucci, Sara Zoia, Giorgio Sales, Emanuela Saccardi. Produzione Teatro de Gli Incamminati, Compagnia Orsini, Teatro Biondo Palermo in collaborazione con Ctb Centro teatrale bresciano e con Amat Associazione marchigiana attività teatrali e Comune di Fabriano.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it.