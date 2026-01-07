Vetrine di Natale 2025, a Castel San Pietro Terme

Sono di Gioielleria Canè, Dettagli Moda e Gioielleria Preziose Follie le vetrine delle foto vincitrici del contest fotografico promosso da Castel San Pietro Terme Fa Centro nell’ambito del programma natalizio Castelanadel – Armonie di Natale. L’iniziativa, alla sua prima edizione, si è conclusa con grande partecipazione e interesse, confermandosi come un progetto nuovo, originale e capace di coinvolgere in modo diretto e divertente la comunità.

Il contest ha invitato cittadini e visitatori a raccontare il centro storico attraverso le vetrine dei negozi e dei locali aderenti, mettendo al centro non solo gli allestimenti natalizi ma anche le storie, le relazioni e l’atmosfera che caratterizzano il commercio di vicinato. Oltre 100 gli scatti inviati e pubblicati progressivamente sui canali social ufficiali di Castel San Pietro Terme Fa Centro, dando vita a una galleria collettiva molto seguita e apprezzata.

La votazione, aperta fino al 31 dicembre 2025, si è basata sulle interazioni generate dalle immagini, considerando like, commenti e condivisioni. Al termine del conteggio, i tre scatti che hanno ottenuto il maggior numero di interazioni sono risultati quelli delle vetrine di Gioielleria Canè, primo classificato (foto di Clara), Dettagli Moda (foto di Elena), secondo, e Gioielleria Preziose Follie (foto di Livio), terza. Ai vincitori verranno assegnati buoni acquisto da spendere nei negozi in cui sono state scattate le fotografie: 150 euro per il primo classificato, 100 euro per il secondo e 50 euro per il terzo.

Le immagini vincitrici saranno inoltre stampate, incorniciate e donate ai commercianti protagonisti delle vetrine ritratte, come segno concreto di riconoscimento e come memoria condivisa di un Natale vissuto all’insegna della partecipazione e della vicinanza.

Il contest fotografico si inserisce in un percorso di valorizzazione del centro storico e delle sue attività, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini e negozianti e di raccontare, attraverso linguaggi semplici e contemporanei come la fotografia, la vitalità e l’identità del commercio locale. Un esperimento riuscito che ha saputo unire creatività, gioco e senso di comunità, lasciando spazio a nuove edizioni future.