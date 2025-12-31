Avvistamento di un lupo nei pressi del parco di Villa Ghigi: i divieti e le norme comportamentali da adottare

Negli ultimi giorni sono pervenute al Comune varie segnalazioni relative ad avvistamenti di un esemplare di lupo nelle aree collinari, in particolare nei pressi del Parco collinare di Villa Ghigi.

Per evitare il più possibile situazioni di disagio o potenziali interazioni indesiderate con l’animale, sia da parte delle persone che degli animali domestici, e anche per tutelare l’esemplare stesso, salvaguardandone il comportamento naturale e l’indole selvatica, il Sindaco di Bologna ha firmato un’ordinanza tesa all’adozione di una serie di divieti e obblighi.

In particolare: