Sassuolo, FdI all’attacco del Bilancio Mesini: “Più soldi ai Reel che alle strade. Amministrazione superficiale”

Una gestione delle risorse pubblica “distante dai bisogni reali dei cittadini” e più attenta all’apparenza che alla sostanza. È questo il duro atto d’accusa lanciato dai consiglieri di Fratelli d’Italia Sassuolo, che hanno espresso voto contrario al bilancio presentato dal sindaco Matteo Mesini.

Priorità ribaltate: comunicazione vs infrastrutture

Secondo il gruppo di minoranza, la giunta Mesini avrebbe delineato una scala di priorità preoccupante. Ingenti fondi sarebbero stati infatti dirottati verso la comunicazione social e la produzione di video, mentre settori nevralgici restano al palo.

«Mentre l’amministrazione investe massicciamente in video e contenuti per i social media – dichiarano gli esponenti di FdI – le infrastrutture cittadine cadono nel dimenticatoio. Marciapiedi, manutenzione stradale e risparmio energetico sono stati messi in secondo piano, per non parlare del completamento del Politeama, un’opera fondamentale rimasta ancora una volta orfana di una visione concreta.»

Errori contabili e “poca competenza”

L’attacco di Fratelli d’Italia si sposta poi sulla macchina amministrativa. Viene citato come emblematico un presunto errore nella delibera sul piano delle vendite immobiliari, dove sarebbero stati inseriti incassi previsti per appartamenti in realtà già alienati nel 2025.

«Un segnale inquietante di superficialità e mancanza di attenzione – prosegue la nota – che dimostra come il Sindaco sia più concentrato sulla creazione di Reel che sulla precisione degli atti amministrativi.»

Tassa di soggiorno e consulenze esterne

A far discutere è anche l’aspetto fiscale. Per far fronte alle “spese folli” in consulenze esterne, l’amministrazione avrebbe deciso di “fare cassa” introducendo una nuova tassa di soggiorno.

Il dato politico: Quella di Sassuolo si preannuncia come l’imposta di soggiorno più alta di tutto il distretto ceramico.

La critica: Una scelta che, secondo l’opposizione, penalizza il territorio senza offrire in cambio una programmazione a lungo termine.

La conclusione: «Servono opere, non video»

Il messaggio finale di Fratelli d’Italia è un appello a un cambio di rotta drastico: «Sassuolo non ha bisogno di una narrazione social, ma di sicurezza, opere concrete e una programmazione seria. La città merita competenza, non una gestione basata sull’immagine mentre i problemi reali restano irrisolti».

(Fratelli d’Italia Sassuolo)