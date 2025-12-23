San Lazzaro, ok al bilancio: oltre 5 milioni di euro per la sicurezza del territorio

Nella serata di lunedì 22 dicembre il Consiglio comunale di San Lazzaro ha approvato il bilancio di previsione 2026, un documento che, pur in un contesto di risorse limitate, conferma la scelta dell’Amministrazione di concentrare gli investimenti sulla sicurezza del territorio, sulla mobilità sostenibile e sulla qualità dei servizi rivolti alla cittadinanza. Una quota rilevante degli investimenti previsti è destinata alla messa in sicurezza del territorio.

Il bilancio 2026 stanzia 2,4 milioni di euro per il Rio Brolo, un milione di euro per il Rio Pontebuco e 800 mila euro per il consolidamento del ponte della via Emilia sull’Idice. A questi si affiancano interventi già finanziati nel corso del 2025 che vedranno la loro realizzazione nel corso del prossimo anno: un milione di euro di fondi europei per il riequilibrio ecologico del torrente Idice, lavori di consolidamento della scarpata di via Piombarola e la sistemazione idrogeologica della strada comunale Casona per circa 400 mila euro. Il bilancio prevede inoltre il potenziamento del sistema di videosorveglianza per circa 125 mila euro, il miglioramento sismico della scuola dell’infanzia Canova per circa 200 mila euro e il ripristino dell’impianto semaforico di via Jussi al Farneto, danneggiato dagli eventi alluvionali, per 150 mila euro. Finanziati anche interventi sulla viabilità comunale per circa 500 mila euro e sul verde urbano e scolastico per 150 mila euro.

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile è prevista la realizzazione del tratto di bicipolitana tra Idice e Ozzano, oltre al rifinanziamento di circa 400 mila euro per le corse aggiuntive del trasporto pubblico locale finalizzate a collegare le frazioni con il centro e per consentire ai residenti delle zone più periferiche di usufruire delle stesse tariffe applicate nel capoluogo. Una scelta che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso una mobilità più sostenibile e verso le esigenze di studenti e lavoratori. Il bilancio conferma l’impegno sui servizi per l’infanzia e sui servizi sociali, rafforzando al contempo le politiche giovanili attraverso il potenziamento dell’educativa di strada e la sperimentazione del progetto dell’educatore di corridoio nelle scuole superiori. Di rilievo anche il progetto di Officine SanLab “Giovani e Welfare culturale per il benessere della comunità”, finanziato dal Ministero per le Politiche giovanili con 160 mila euro. Prosegue infine il sostegno al sistema culturale cittadino, dalla Mediateca al Museo Donini, fino alla ricca programmazione di eventi.

“Il bilancio 2026 – dichiara la Sindaca Marilena Pillati – è stato costruito con grande attenzione e senso di responsabilità, in un contesto reso sempre più difficile dalle politiche nazionali sulla finanza locale che riducono i trasferimenti ai Comuni e ne limitano l’autonomia. Gli enti locali sono chiamati a far fronte da soli all’aumento strutturale dei costi energetici, delle materie prime e dei rinnovi contrattuali. Nonostante questo, abbiamo scelto di tutelare la sicurezza del territorio, i servizi essenziali e la coesione sociale, ricercando con equilibrio il giusto rapporto tra le richieste ai cittadini e i servizi garantiti alla comunità e ricercado contributi a fondo perduto per attuare le politiche per le quali ci siamo impegnati con i cittadini”.