Carcinoma polmonare, un altro passo in avanti del laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’IRCCS di Reggio Emilia

Carcinoma polmonare, grazie a uno studio condotto da un gruppo di professionisti del Laboratorio di Ricerca Traslazionale emerge come alcuni trattamenti farmacologici in grado di inibire l’attività di un particolare gene chiamato EGLN1 possano avere conseguenze favorevoli per il paziente, non solo per il loro effetto sul tumore, ma anche per quello sul microambiente tumorale, vale a dire l’ambiente in cui il tumore si sviluppa.

Sul tema é stato pubblicato un articolo scientifico su “Experimental and Molecular Medicine”, rivista internazionale appartenente al gruppo Springer Nature. L’articolo, a firma di cinque ricercatori reggiani che lavorano nel Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia: Giulio Verna, Valentina Fantini, Alessandra Grieco, Alessia Ciarrocchi e Valentina Sancisi, espone una revisione della letteratura scientifica sul ruolo del gene EGLN1 nel microambiente tumorale.

Il gene EGLN1 era stato già identificato nel laboratorio del nostro IRCCS come un possibile bersaglio farmacologico per il carcinoma polmonare. Questo gene svolge però anche un ruolo molto importante nel regolare il microambiente tumorale, che rappresenta l’ecosistema in cui il tumore nasce e si sviluppa. Il tumore e il suo microambiente sono in costante dialogo fra di loro e spesso il microambiente è in grado di influenzare fortemente il decorso della malattia.

Questo articolo mette in evidenza come trattamenti farmacologici volti ad inibire l’attività di EGLN1 possano avere ricadute favorevoli per il paziente, non solo dovute al loro effetto sul tumore, ma anche sul microambiente tumorale.

I ricercatori coinvolti in questo progetto, coordinato dalla dottoressa Valentina Sancisi, sono supportati nei loro studi sia da donazioni arrivate attraverso il 5 per Mille dai cittadini, sia da finanziamenti da parte di fondazioni, quali AIRC e Fondazione Umberto Veronesi.

Titolo della pubblicazione: EGLN1 (PHD2) role in tumor microenvironment: insights for therapeutic targeting. Rivista: Experimental and Molecular Medicine. Autori: Giulio Verna, Valentina Fantini, Alessandra Grieco, Alessia Ciarrocchi, Valentina Sancisi.

Link: https://rdcu.be/eVm8v