Incontro in biblioteca a Maranello con Roberto Valentini

Lib(e)ri di scrivere: a Maranello prosegue la rassegna di “storie e narrazioni in biblioteca”. Alla Biblioteca Mabic sabato 23 maggio alle ore 17 è in programma un incontro con Roberto Valentini per la presentazione della “Trilogia della felicità” edita da Incontri Editrice. Modera l’incontro Elisa Eliselle Guidelli.

Tre storie, in apparenza lontane, ma collegate da un tema comune: quali scelte si è disposti a fare per raggiungere la felicità? I personaggi dei tre romanzi (L’illuminista felice, La spiaggia gaia, La grotta propizia), un giovane partigiano in un futuro ostile, un famoso scrittore e un giudice alle prese con una misteriosa malattia, si trovano in situazioni difficili. Eppure hanno a portata di mano l’opzione che può salvarli e condurli a una possibile felicità. Riusciranno a compiere quella scelta o rinunceranno per paura delle conseguenze? Roberto Valentini, oltre alla “Trilogia della Felicità” (2018-2025) ha pubblicato otto romanzi e diversi racconti apparsi in raccolte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.