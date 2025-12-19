La mappa dei luoghi della lettura a Cavriago

Vi raccontiamo un progetto che fotografa una comunità vitale in cui biblioteca, gruppi di lettura, libreria, associazioni, esercizi commerciali e reti informali stanno trasformando la cultura in cura, relazione e coesione sociale, e in cui la passione per la lettura e le storie agisce come strumento di benessere e inclusione.

Un’iniziativa culturale del gruppo Cavriago Legge insieme al Multiplo trasforma bar, studi medici e negozi in presidi di lettura, grazie alla calorosa adesione dei partner. Il progetto rafforza l’impegno di Cavriago, riconosciuta dal 2017 dal Cepell come “Città che Legge”.

La promozione della lettura a Cavriago compie ora un salto di qualità, uscendo dagli spazi istituzionali per integrarsi pienamente nella vita quotidiana dei cittadini. L’Amministrazione Comunale, attraverso il Multiplo, ha lanciato con successo l’attivazione della rete “Qui si legge”, un’azione culturale e sociale concepita per ampliare la presenza dei libri nel tessuto urbano, offrendo un’alternativa concreta e stimolante allo scrolling digitale.

L’attivazione della rete Qui si legge: un successo di comunità

Sono già 25 i punti che compongono la Mappa dei luoghi della lettura di Cavriago, a partire da quelli più tradizionali in cui i libri sono di casa, come la libreria, le edicole e la biblioteca. Ma la sfida più grande è diffondere la lettura nei posti più insoliti: le sale d’attesa degli studi medici, la mensa, i bar, il cinema, i circoli per anziani e tanti altri. Per questo è nata la collezione Multiplo OFF: libri che escono dalla biblioteca per circolare in paese.

Le prime consegne di libri ai Punti Multiplo Off sono state accolte con una calorosa e immediata adesione da parte dei partner strategici. Esercizi commerciali, luoghi di attesa e associazioni hanno prontamente messo a disposizione spazi, trasformandosi in micro-biblioteche spontanee.

Il meccanismo è pensato per essere il più inclusivo possibile, basato sulla flessibilità e l’assenza di barriere: il Multiplo fornisce i libri a rotazione e i cittadini possono leggerli sul posto, portarli a casa e riconsegnarli indifferentemente in qualsiasi punto della rete “Qui si legge” o al Multiplo, senza necessità di tessere e registrazioni.

Tra i primi a esporre la vetrofania ufficiale e a popolare la mappa della lettura diffusa, troviamo un mix di servizi e luoghi di ritrovo: dalle strutture sanitarie come il centro di Medicina di gruppo (Viale Gramsci) e il Centro Bianalisi, ai punti conviviali come il Celtic Bar, il Forno Baldi e il Wunderbar, il parrucchiere L’immagine del tempo, fino ai centri nevralgici della comunità quali il Multisala Novecento, il Centro Studi Cremeria, il Municipio e l’Auser Cavriago, la casa protetta comunale, il Circolo ARCI ICaRE (bocciodromo).

In questa mappa sono naturalmente inclusi tutti i luoghi che promuovono attivamente la lettura, come la Giocolibreria Semola, l’Istituto Comprensivo Don Dossetti, l’associazione culturale Carmen Zanti e il suo negozio.

Nelle prossime settimane la rete continuerà a espandersi e chiunque, attività commerciali o singoli cittadini, possono richiedere di essere inclusi se condividono l’obiettivo della promozione alla lettura. Contatta il Multiplo per richiedere informazioni sull’attivazione di una collezione Multiplo Off, per firmare il patto per la lettura e per ottenere il marchio Qui si legge ed essere inserito nella mappa dei luoghi della lettura.

Il valore aggiunto: cultura come coesione sociale

L’iniziativa “Qui si legge” ha un profondo valore sociale e culturale. L’integrazione dei libri in ambienti non tradizionali contribuisce a normalizzare l’atto del leggere, trasformando i partner commerciali in presidi culturali attivi che rafforzano il senso di comunità.

Attraverso questo modello, Cavriago mira a contrastare l’isolamento digitale, arricchire il tempo d’attesa dei cittadini e valorizzare il territorio creando una mappa informale dei luoghi di cultura diffusa, rafforzando il legame tra la biblioteca e il tessuto economico e sociale del paese.

Riconferma Istituzionale e Sostegno al Progetto

Il dinamismo culturale di Cavriago trova la sua legittimazione ufficiale nella riconferma della qualifica di “Città che Legge”, estesa fino al 2026 dal Centro per il libro e la lettura (Cepell). Questo prestigioso riconoscimento premia la continuità delle politiche pubbliche, frutto del lavoro sinergico tra Amministrazione, Multiplo, scuole e associazioni che hanno sottoscritto il Patto per la lettura. A sostegno di questa visione, il Comune ha ottenuto un finanziamento dal Cepell, destinato a dare continuità al lavoro della rete, all’acquisto di libri per la collezione Off e alla realizzazione di eventi culturali.

“Promuovere la lettura significa crescere una comunità capace di dialogare con il mondo,” ha ribadito Martina Zecchetti, Assessora alla Cultura e alla Comunità educante. “L’iniziativa ‘Qui si legge’ è la dimostrazione che l’investimento sulla lettura genera coesione e arricchimento reciproco.”

“Tutti i luoghi possono diventare luoghi di lettura. I veri luoghi della lettura sono quelli in cui il tempo della lettura viene rispettato, dove leggere significa poterlo fare senza fretta e senza distrazioni, trasformando l’atto in un’esperienza piena e condivisa.” Chiara Faggiolani (Libri insieme).

Informazioni: Multiplo Centro Cultura: Via della Repubblica, 23 Cavriago (RE).

Tel: 0522 373466 / WhatsApp: 3342156870. Email: multiplo@comune.cavriago.re.it. www.multiplo.comune.cavriago.re.it. Social: @multiplocavriago @cavriagolegge